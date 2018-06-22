Елизавета II наказала отца Меган Маркл за его скандальное интервью

Мужчине навсегда запрещен путь на любое мероприятие с участием его дочери или кого-нибудь из членов королевской семьи.

Отец жены принца Гарри Томас Маркл, который недавно дал свое первое интервью в прямом эфире, разозлил этим королеву Елизавету II.

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Отец согласился дать телеинтервью, в котором наговорил много "лишнего", после которого Елизавета заявила, что не желает ни видеть, ни слышать Томаса Маркла, передает ТСН. Мужчине навсегда запрещен путь на любое мероприятие с участием его дочери или кого-нибудь из членов королевской семьи.

Томас так мечтал попасть во дворец, потому что даже во время своего интервью Маркл, в частности, посетовал на то, что ему досадно было смотреть в телевизоре, как принц Чарльз проводил Меган к алтарю.

Однако теперь он сам лишил себя возможности увидеть что-либо связанное с темой королевской свадьбы. Разве что он рискнет приехать в Лондон как обычный турист.

Выяснилось, что больше всего королеву разозлил тот факт, что Томас "продался", ему по данным СМИ заплатили $10 тыс. за телеинтервью.

Также членов королевской семьи возмутило то, что Томас решился пересказывать свои телефонные разговоры со своим зятем принцем Гарри.

Мало того, что он распространил немало известий о личных отношениях Меган и принца, так еще и позволил себе обсуждать политические взгляды принца.

А неуместное откровение относительно детей супругов герцогов Сассекских окончательно вывело королеву из себя.