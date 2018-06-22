"Игра престолов": актер Николай Костер-Вальдау рассказал о самой страшной сцене популярной саги

Актер играет в сериале роль брата королевы Серсеи Джейми Ланнистера

Актер Николай Костер-Вальдау рассказал, какая сцена из всех семи сезонов фантастического сериала "Игра престолов" показалась ему наиболее жестокой. Об этом пишет Variety.

Читайте такжеИсполнитель роли Горы из сериала "Игра престолов" стал самым сильным человеком планеты

Костер-Вальдау, который играет роль брата королевы Серсеи Джейми Ланнистера, не смог посмотреть сцену с убийством ребенка, пишет "112.ua".

В пятом сезоне "Игры престолов" Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре ради победы в битве.

"Это было очень жестоко. Конечно, в ее смерти был смысл, я понимаю, почему так случилось. Но смотреть я не смог, даже читать было трудно", - признался актер.

Также он нашел тяжелой для просмотра сцену, в которой 10-летнего ребенка кормят грудью.

"Это было дико и со всех сторон неправильно", - добавил Костер-Вальдау.

Напомним, звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк сообщила о завершении съемок.