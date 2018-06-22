Пил водку и писал мемуары: Джонни Депп рассказал, как пережил развод с известной актрисой

55-летний актер признался, что чувствовал себя "опустошенным" после развода с Херд.

В откровенном интервью изданию Rolling Stone знаменитый голливудский актер Джонни Депп рассказал о многом, в том числе и о его скандальном разводе с актрисой Эмбер Херд.

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55-летний актер признался, что чувствовал себя "опустошенным" после развода с Херд. Более того, в тот же год актер потерял мать, которая болела раком, передает "Сегодня".

"Я был настолько опустошен, насколько это было возможным. Не мог терпеть эту боль каждый день", – вспоминает Депп.

Чтобы справиться со своими переживаниями, Депп отправился в турне со своей группой "Hollywood Vampires" и начал писать мемуары на старомодной пишущей машинке.

"Я наливал себе водку с утра и начинал писать, пока слезы не наполняли мои глаза, и я больше не мог видеть страницу", – вспоминает актер. "Я все пытался понять, что я сделал, почему заслужил такое. Я старался быть добрым ко всем, помогал всем, говорил правду. Для меня самое важное – правда. Но тем не менее все случилось, как случилось".

Бывшие супруги познакомились на съемочной площадке фильма "Ромовый дневник" в 2011 году. В феврале 2015 они поженились, а в 2016 году Депп и Херд подали на развод после 15 месяцев брака. В результате развода Эмбер Херд получила 7 миллионов долларов, который отдала на благотворительность.