Принц Гарри и Меган Маркл ждут близнецов - СМИ
11:14, 22 июня 2018Мир
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О радостном событии Гарри и Меган узнали сразу после медового месяца и поделились новостью с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.
REUTERS
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к пополнению в семействе. Как пишут западные СМИ, Меган Маркл беременна близнецами.
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О радостном событии Гарри и Меган узнали сразу после медового месяца и поделились новостью с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, передает Viva.
"Меган и Гарри настолько счастливы! Они не ожидали, что это случится так скоро. Еще большим сюрпризом стало то, что детей двое – мальчик и девочка", - говорит источник, добавляя, что Маркл уже готова стать мамой и регулярно консультируется с Кейт Миддлтон.
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