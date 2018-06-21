Сенат раскритиковал Обаму за мягкость к России - Bloomberg

Сенаторы указали, что после российского поведения в Украине стоило готовиться к вмешательству Москвы в американские выборы.

Сенаторы от Республиканской и Демократической партии, которые ведут расследование вмешательства России в американские выборы в 2016 году, вместе раскритиковали президента Барака Обаму и его администрацию за то, что они мало сделали для остановки российских действий.

Республиканский председатель Комитета Сената по вопросам разведки Ричард Бурр сказал на слушании, что чиновники из предыдущей администрации дали четко понять, что действовали "без плана" против новых угроз без определенных правил, пишет Bloomberg.

"Они хотели предостеречь россиян, чтобы они прекратить вмешательство, но избегали при этом разоблачение масштабов их вмешательства в избирательный год", - сказал Бурр.

Американские разведывательные управления лишь в январе 2017 года обнародовали материалы, в которых указали, что Россия пыталась навредить кандидату от демократов Хиллари Клинтон, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить.

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Председатель Комитета Сената по вопросам разведки от демократов Марк Уорнер сказал, что действия Москвы "застали врасплох" администрацию Обамы. Но при этом он также раскритиковал Трампа, его команду и лидеров Конгресса за то, что они не сопротивлялись российским усилиям.

"Нас не должно было это удивить", - сказал Уорнер, напомнив о действиях России в Украине, которые включали также использование информации в качестве политического оружия.

Эта критика в адрес предыдущей администрации в Белом доме прозвучала в Сенате вслед за тем, как президент Дональд Трамп обвинил своего предшественника Брака Обаму в оккупации Крыма. По словам действующего американского лидера, демократ разрешил Москве отобрать украинский полуостров.