Lucasfilm заморозил съемки спин-оффов «Звездных войн»

В последнее время велась активная работа над лентой о джедае Оби-Ване Кеноби, но теперь вся команда покинула проект.

Студия Disney, которой принадлежит Lucasfilm, приостановила разработку следующих спин-оффов франшизы «Звездные войны» после коммерческого провала второго «побочного» фильма о молодых годах лихого контрабандиста Хана Соло.

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На данный момент компания решила сосредоточиться на девятом эпизоде основной линейки, а также разработке последующей четвертой трилогии фильмов, передает "Газета.Ru".

Источники издания сообщают, что в последнее время велась активная работа над лентой о джедае Оби-Ване Кеноби, но теперь вся команда покинула проект.

«Хан Соло» был лишь второй лентой в линейке спин-оффов «Звездные войны: Антология», однако не оправдал возложенных на него надежд. Картина получила далеко не самую восторженную прессу и в дебютный уикенд на родине взяла всего $84,4 млн.