В США заявили о задержании подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion

20-летний рэпер был застрелен 19 июня при выходе из собственного мотосалона.

Власти штата Флорида заявили о задержании подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion, скончавшегося от огнестрельного ранения.

Задержанный — ранее судимый 22-летний Дедрик Уильямс, сообщает Miami Herald. Он был приговорен к 5-летнему условному сроку за угон автомобиля.

Сейчас Уильямс помещен под стражу по обвинению в убийстве первой степени, вождении автомобиля без прав и нарушении правил условного срока.

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Напомним, в американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Рэпер выходил из собственного мотосалона в Майами и подошел к своей машине. Там в него несколько раз выстрелили двое чернокожих мужчин в капюшонах. Один из них был в красной маске.

20 июня сотни поклонников 20-летнего рэпера устроили беспорядки в Лос-Анджелесе. Фанаты собрались на авеню Мелроуз, чтобы почтить память артиста, однако мероприятие вскоре переросло в столкновения с полицией.