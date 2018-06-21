Россия не такая уж и глобальная сила, как ей хотелось бы казаться - Washington Post

Аналитики создали четыре модели для оценки влиятельности государств, чтобы понять, правда ли Москва такая "великая", как об этом заявляет.

Каково положение России в начале очередного шестилетнего срока Владимира Путина на посту президента? Аналитики уже давно пытаются определить, что же происходило со страной с 1999 года, когда он пришел к власти: она на подъеме, приходит в упадок или в состоянии стагнации?

Об этом на страницах Washington Post пишут директор российского проекта в Центре международных отношений и науки Белфера Гарвардской школы Кеннеди Саймон Сараджян и директор консалтинговой фирмы Control Risks Наби Абдуллаев. Они замечают, что одни исследователи считают, что путинская Россия идет к краху, а другие же настаивают, что страна уступает лишь США.

В лагере тех, кто констатирует упадок РФ, оказались Стивен Коткин из Принстонского университета, Дуг Бендоу из Института Като, гарвардские профессора Джо Нэй и Стивен Уолт. Спецпроект вашингтонского Фонда Джеймстауна издал целую книгу на 200 страниц с заголовком «Россия в упадке». Есть и такие аналитики, которые утверждают, что Россия в 21-м веке движется в направлении коллапса или мук агонии.

В это время, Чин-Лунь Чан с тайваньского Университета Фо Гуан убежден, что после Холодной войны Россия осталась страной “номер два” после США. В стратегии США по национальной безопасности же, которая была обнародована прошлой осенью, указано, что Москва бросает вызов Америке и вернулась к “соревнованию больших сил”. Эндрю Кучинс из Джорджтаунского университета считает, что Россия одновременно и в упадке, и укрепляется.

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Авторы статьи замечают, что все дело в том, как измерять силу государств. В своем исследовании они предложили проанализировать широкий спектр данных, в частности по экономическим результатам, энергетическому потреблению, численности населения, продолжительности жизни, военных бюджетов, эффективности управления и даже количеству патентов. При этом, все эти показатели России сравнивали с мировыми в целом, а также нескольких групп стран: БРИКС, пятью крупнейшими экономиками Запада, всеми постсоветскими странами, кроме Балтии, а также с группой производителей нефти.

Чтобы количественно оценить результаты, авторы статьи использовали три существующие модели измерения силы стран, а также разработали четвертую экспериментальную модель.

Итак, в соответствии с первой моделью оценивалась только одна переменная – уровень роста ВВП России, мира и похожих стран по покупательной способности. Таким образом, авторы пришли к выводу, что с 1999 года Россия росла быстрее, чем мир в целом и пять западных соперников. Однако, в показателе роста она отставала от Китая и Индии. По этой оценке Китай как международная сила стал лидером, обогнав в 2016 году США.

Согласно второй модели, оценивались количество населения, территории, ВВП, а также военные возможности. В результате, показатели России тоже росли быстрее, чем у всего мира, но Китай вышел победителем.

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Третья модель предполагала оценку населения страны, отдельно количества городских и сельских жителей, потребления энергии, военных расходов и производства с добавленной стоимостью. Здесь рост России оказалось более быстрым, чем у стран Запада, но меньшим, чем у мира в целом.

Четвертая модель замера силы стран учитывала национальные ресурсы, такие как территория, население, экономическое влияние, военные возможности и технологическая развитость, а также способность страны использовать свои ресурсы. По этим показателям Россия была значительно слабее, чем Китай, Индия и США в абсолютных цифрах. При такой модели оценки, США превосходят даже Китай.

В итоге авторы отмечают, что разговоры об упадке России не оправданы, поскольку в начале 21-го века ее показатели росли. Однако, все модели оценки показали, что она значительно слабее, чем США. Более того, она отстала от Китая и Индии в абсолютных оценках силы. Авторы отмечают, что агрессивное поведение Кремля последних лет может быть объяснено тем, что российский рост и развитие в определенных сферах происходили быстрее, чем у Запада. И именно поэтому он мог решить развернуться в сторону Пекина, темпы роста влиятельности которого в всех оценках превосходят российские. Не исключено, что именно этот фактор заставил Москву чувствовать себя более самоуверенно. Поэтому она развязала войны против Грузии и Украины, когда они захотели присоединиться к Западу.