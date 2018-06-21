В Великобритании обнаружили мертвой "королеву красоты" (фото)

Причина смерти "Мисс Великобритании" и известной актрисы 32-летней Градон пока неизвестна. Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти нет и все станет известно после вскрытия.

Вечером в среду, 20 июня, в Медберне (графство Нортамберленд) была найдена мертвой британская актриса, "Мисс Великобритания" Софи Градон.

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Об этом сообщают западные СМИ, а также парень Софи Градон Аарон Армстронг, который разместил соответствующее сообщение на своей странице в Facebook.

Причина смерти пока неизвестна. Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти нет и все станет известно после вскрытия.

"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", – прокомментировал фотографию возлюбленный девушки.

Как сообщал УНИАН, ранее в Колумбии обнаружили мертвым 23-летнего российского ведущего Бородина.