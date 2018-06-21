В Великобритании обнаружили мертвой "королеву красоты" (фото)

16:21, 21 июня 2018
Мир
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Причина смерти пока неизвестна / Instagram

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Об этом сообщают западные СМИ, а также парень Софи Градон Аарон Армстронг, который разместил соответствующее сообщение на своей странице в Facebook.

Причина смерти пока неизвестна. Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти нет и все станет известно после вскрытия.

"Я никогда не забуду эту улыбку, я так сильно тебя люблю, ты мой мир навсегда", – прокомментировал фотографию возлюбленный девушки.

Как сообщал УНИАН, ранее в Колумбии обнаружили мертвым 23-летнего российского ведущего Бородина.

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Теги: #Великобритания#актриса