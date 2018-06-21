В Турции застрелили известную певицу: опубликованы кадры с места преступления (фото, видео)

14:45, 21 июня 2018
Мир
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Об этом пишет DailyMail. 40-летняя исполнительница, некоторые песни которой на YouTube набирали более четырех миллионов просмотров, стала одной из двух убитых во время нападения. Инцидент произошел в престижном ночном клубе Medusa.

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Возле заведения остановился автомобиль, из которого выскочил стрелок. Он вошел в здание и открыл беспорядочный огонь.

В результате смертельные ранения получили 40-летняя певица и владелец ночного клуба. Еще четверо пострадавших находятся в больнице.

Местные СМИ пишут, что у певицы осталась 14-летняя дочь / Turkiyegazetesi

Отмечается, что полиция изучила записи с камер наблюдения. Одна из них записала регистрационные номера автомобиля, на котором передвигались подозреваемый.

Полицейским удалось как найти машину, так и задержать первых подозреваемых. В настоящее время ведется их допрос, мотив преступления пока не раскрывается. 

Местные СМИ пишут, что у певицы осталась 14-летняя дочь.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в США был застрелен 20-летний рэпер XXXTentacion, преступники забрали из его машины сумку Louis Vuitton и скрылись на автомобиле.

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Теги: #Турция#убийство#певица