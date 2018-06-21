В Турции застрелили известную певицу: опубликованы кадры с места преступления (фото, видео)
В Турции в результате стрельбы в ночном клубе была убита известная в стране певица Хаджер Тюлю (Hacer Tülü).
Об этом пишет DailyMail. 40-летняя исполнительница, некоторые песни которой на YouTube набирали более четырех миллионов просмотров, стала одной из двух убитых во время нападения. Инцидент произошел в престижном ночном клубе Medusa.
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Возле заведения остановился автомобиль, из которого выскочил стрелок. Он вошел в здание и открыл беспорядочный огонь.
В результате смертельные ранения получили 40-летняя певица и владелец ночного клуба. Еще четверо пострадавших находятся в больнице.
Отмечается, что полиция изучила записи с камер наблюдения. Одна из них записала регистрационные номера автомобиля, на котором передвигались подозреваемый.
Полицейским удалось как найти машину, так и задержать первых подозреваемых. В настоящее время ведется их допрос, мотив преступления пока не раскрывается.
Местные СМИ пишут, что у певицы осталась 14-летняя дочь.
Как сообщал УНИАН, 18 июня в США был застрелен 20-летний рэпер XXXTentacion, преступники забрали из его машины сумку Louis Vuitton и скрылись на автомобиле.