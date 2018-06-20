Африканцы и китаец воспользовались Чемпионатом мира в России, чтобы сбежать в Финляндию – Reuters

Перейдя незаконно границу, они попросили у североевропейской страны статус беженца.

Пять человек незаконно пересекли границу Финляндии со стороны России, воспользовавшись удостоверением болельщиков Чемпионата мира по футболу. А потом попросили статус беженца.

Выходцы из Нигерии, Марокко и Китая воспользовались тем, что Москва позволяла въезжать на свою территорию без виз всем, у кого есть билет на матчи мундиаля, сообщает Reuters.

«Мы готовились к такому, поскольку знали, что можно попасть в Россию без визы. Но нас удивило, что это начало происходить сразу же после начала соревнований», - сказал глава пограничной службы Финляндии по вопросам рисков и анализа Марко Саарекс, добавляя, что о подобном сообщали также его коллеги в странах Балтии и Польше.

Саарекс рассказал, что гражданин Нигерии пересек финскую границу со стороны России в пятницу с фальшивым бразильским паспортом. В воскресенье это попытались сделать трое мужчин из Марокко.

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«Они шли, наверное, 12 часов и смогли пересечь территориальную границу», - сказал главный следователь пограничной службы Финляндии Вилле Михл.

В еще одном случае гражданин Китая прилетел в Хельсинки рейсом из России, имея при себе лишь удостоверение болельщика Чемпионата мира по футболу. Финские следователи сейчас расследуют эти случаи нарушения иммиграционных правил.