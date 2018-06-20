Актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Бандитского Петербурга" нашли мертвым

Причина смерти Юрия Арояна пока не раскрывается.

В квартире в Петербурге обнаружено тело известного российского актера Юрия Арояна.

Соседи сообщили правоохранителям, что 67-летний актер якобы в последнее время злоупотреблял алкоголем, передает Nation News.

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Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают специалисты.

Он снимался во многих российских фильмах и сериалах, в том числе в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в России на 83-м году жизни скончался известный советский и российский режиссер Станислав Говорухин.