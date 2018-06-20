Лоббист Дерипаски очень часто встречался с Ассанжем в прошлом году – The Guardian

Пока основатель Wikileaks прятался в посольстве Эквадора, его навещал консультант российского олигарха.

Американский лоббист, который уже давно работает на российского олигарха Олега Дерипаску, в течение 2017 года девять раз приезжал в посольство Эквадора в Лондоне, чтобы встретиться с Джулианом Ассанжем. Об этом свидетельствуют записи о посетителях дипломатического представительства южноамериканской страны, которые оказались в руках The Guardian.

Адам Велдман начал работать на Дерипаску в Вашингтоне в 2009 года. Данные указывают на то, что в прошлом году с Ассанжем никто не встречался чаще, чем он. Не известно, почему лоббист российского олигарха ходил к основателю WikiLeaks так же как и то, были ли их встречи как-то связаны с российским миллиардером, который теперь под санкциями США. Однако, этот факт, вероятно, углубит вопрос о масштабах и природе связей Ассанжа с Россией.

В прошлом году американские разведслужбы «с высоким уровнем уверенности» указали в незасекречених материалах, что Кремль поделился похищенными электронными письмами Хиллари Клинтон с сайтом WikiLeaks, чтобы навредить ее предвыборной кампании и изменить ход американских выборов в пользу Дональда Трампа.

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Адам Велдман – вашингтонский юрист и консультант, который стал главным лоббистом Дерипаски. Он также представляет интересы многих голливудских звезд. В прошлом году российский олигарх заплатил Велдману 562 тысячи долларов. В соответствии с записями Департамента юстиции США, фирма лоббиста Endeavor Group сотрудничает с компанией «Русал» по юридическим вопросам. Когда Дерипаска впервые нанял Велдмана в 2009 году, у российского магната были проблемы с получением американской визы из-за подозрений в связях с организованной преступностью. Велдман добился, что правительство США все же выдало Дерипаске визу.

Он также работал консультантом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Записи Департамента юстиции от 2010 года свидетельствуют, что российский министр нанял Endeavor Group для того, чтобы компания помогла Дерипаске избавиться от «постоянного подвешенного состояния» из-за запрета пересекать американскую границу. В письме к лоббисту Лавров называл олигарха одним из «наиболее выдающихся бизнес-лидеров» России. Велдман не ответил на вопрос The Guardian о встрече с Ассанжем и были ли они как-то связаны с российским миллиардером. Также он не зарегистрировался в качестве лоббиста для основателя WikiLeaks. Издание отмечает, что у Велдмана есть тесные связи с влиятельными представителями Демократической партии.