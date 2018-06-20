Смерть XXXTentacion: в США фанаты убитого рэпера устроили массовые беспорядки (видео)
Сотни поклонников 20-летнего рэпера XXXTentacion, скончавшегося в результате огнестрельного ранения, устроили беспорядки в Лос-Анджелесе. Видео с места происшествия опубликовали в Twitter блогер Эрик Диеп и телеканал NBC.
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Фанаты собрались на авеню Мелроуз, чтобы почтить память артиста, однако мероприятие вскоре переросло в столкновения с полицией.
Поклонники забирались на крыши зданий и прыгали в толпу. Несколько человек принялись бросать камни в полицейских, в ответ те открыли стрельбу резиновыми пулями.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, в американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Ему было 20-лет, три месяца назад он выпустил новый альбом.
X fans are about to shut down Melrose pic.twitter.com/IWkwTSMAtb— Eric Diep (@E_Diep) June 20, 2018