Смерть XXXTentacion: в США фанаты убитого рэпера устроили массовые беспорядки (видео)

Фанаты XXXTentacion собрались на авеню Мелроуз, чтобы почтить память артиста, однако мероприятие вскоре переросло в столкновения с полицией.

Сотни поклонников 20-летнего рэпера XXXTentacion, скончавшегося в результате огнестрельного ранения, устроили беспорядки в Лос-Анджелесе. Видео с места происшествия опубликовали в Twitter блогер Эрик Диеп и телеканал NBC.

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Фанаты собрались на авеню Мелроуз, чтобы почтить память артиста, однако мероприятие вскоре переросло в столкновения с полицией.

Поклонники забирались на крыши зданий и прыгали в толпу. Несколько человек принялись бросать камни в полицейских, в ответ те открыли стрельбу резиновыми пулями.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Ему было 20-лет, три месяца назад он выпустил новый альбом.