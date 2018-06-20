Кучи мусора могут пошатнуть режим Путина – Newsweek

В России, где политическая оппозиция почти полностью подавлена, появился новый тип демонстрантов.

Стабильный поток мусоровозов транспортирует мусор из столицы России на свалки в области. В результате горы отходов выделяют ядовитые испарения и загрязняют подземные воды, раздражая россиян, которые живут вблизи Москвы. У тех, кто живет рядом со свалками, лопнуло терпение. Протесты против мусора за последние полгода вспыхнули минимум в восьми поселках и городах вблизи российской столицы.

Об этом на страницах Newsweek пишет доцент Bowdoin College Лара Генри, которая занимается исследованием современной российской политики. По ее мнению, эти протесты против мусора разоблачают кризис базового управления, который потенциально может стать гораздо большим вызовом для режима Владимира Путина, чем действующий продемократический активизм.

В 1990-х годах иностранные деньги текли рекой в Россию для поддержки демократических преобразований через финансирование правозащитников и экологических активистов. Теперь большинство из тех групп еле выживают. В 2017 году же в Санкт-Петербурге и Москве существенно выросла активность низинных групп, сосредоточенных на «гражданском долге» и волонтерских инициативах. Эти новые группы добиваются защиты зеленых зон, эффективного сбора и переработки мусора, а также защиты исторических памятников. Такой активизм до этого времени казался приемлемым для российского правительства. Но он все же может представлять политическую угрозу для российского статус-кво.

Российская фирма Minchenko Consulting, которая занимается исследованием политических и пиар-кампаний в РФ, подчеркивает, что «здоровье и дети стали двумя ключевыми и универсальными ценностями», которые могут заставить апатичных граждан действовать. Вся политика локальна, но Москва и ее проблема влияет на весь регион, который ее окружает, что подпитывает готовность местных жителей протестовать.

С 2010 года Москва превратилась в динамический глобальный город, наполненный богатством от продажи нефти. Население города росло, а с ним и потребительство, что вылилось в увеличение количества мусора. В отчете Greenpeace указано, что сама только столица России производит 11 миллионов тонн отходов ежегодно. И это пятая часть от всего, что выбрасывают в России. Лишь 4% московского мусора перерабатывают.

Чтобы сохранить качество жизни в столице, власти города направили поток отходов в область. В Greenpeace сообщают, что 90% московского мусора везут на свалки в пригороде. Эти свалки были созданы в советские или ранние постсоветские времена, когда потребление в Москве было не большим. Теперь они расширились без любого предупреждения общин, достигая местных школ и жилых районов. Качество воздуха значительно ухудшилось, поскольку отходы разлагаются, выбрасывая в атмосферу ядовитые испарения. Вдобавок, только за первую половину 2017 года вблизи Москвы появилось 52 незаконные свалки. Из-за угрозы для здоровья местные жители обращались к местным и федеральным властям с просьбой решить проблему, но тщетно. Поэтому у людей не остается другого выхода, как устраивать протесты. Демонстрации численностью более тысячи человек прошли по меньшей мере в восьми населенных пунктах вблизи Москвы. Люди также организуют специальные группы в соцсетях, чтобы координировать свои петиции, блокировать дороги и даже устраивать голодовки.

Крупнейший «мусорный» протест в этом году состоялся в городке Волоколамск, где находится свалка «Ядрово». Месяцами местные жаловались на плохой запах, проблемы с дыханием, тошноту и сыпь. В начале марта 2018 года местные чиновники объявили чрезвычайное положение из-за вредных газов со свалки. А потом 21 марта более 50 детей попали в больницу с симптомами отравления. Местный заместитель председателя отдела образования Екатерина Волкова сказала, что причиной стал сероводород от отходов. Уровень ядовитых испарений в 10 раз превышал норму.

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После этого четверть населения города Волоколамск вышла на улицы с протестами, требуя закрытия свалки. В руках люди держали транспаранты с лозунгами «Хватит травить нас!» и «Не убивайте наших детей!». Местный мэр пообещал закрыть свалку, хотя много демонстрантов и местных бизнесменов, которые их поддержали, были арестованы. Теперь жители Волоколамска пытаются добиться своего через суд.

««Мусорные» протесты в этом городе и в других разоблачили слабость российской системы политической власти, которую часто называют «властной вертикалью». В этой системе чиновники отвечают не перед избирателями, а перед своими политическими покровителями, в частности перед Владимиром Путиным. Столкнувшись с равнодушными или некомпетентными чиновниками, граждане обращаются к Путину, который единственный может решить их проблемы», - пишет эксперт.

Российский президент порой отвечает на такие мольбы о помощи и реагирует одиночными распоряжениями что-то закрыть или убрать. Но вместе с тем, власти Москвы оказывает большое давление на тех, кто во властной вертикали стоит ниже их, чтобы поток мусора из столицы в область не останавливался. Столичные чиновники даже прибегают к угрозам арестом и потерей имущества. Чиновники низшего звена в иерархии властной вертикали в отчаянии тоже обращаются к Путину с просьбой о спасении.

«Тот факт, что все стороны мусорных протестов испытывают потребность обращаться к «царю», иллюстрирует одновременно и власть президента, и риск для Путина, который становится ответственным за провал базового управления на низшем уровне», - говорится в статье.

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Когда граждане сталкиваются с некомпетентными чиновниками, их действия могут стать политическими.

«Я провела интервью с одним из лидеров муниципальных активистов Санкт-Петербурга, который борется за защиту экологии и утилизации отходов. Он сказал, что становится все очевиднее, что чиновники отвечают не перед гражданами, а перед кем-то «сверху», кто дал им должность. На городских депутатов не влияют выборы, зато они обязаны лояльности политических элит», - пишет Генри.

На вопрос, не боится ли он негативного отношения к его работе со стороны чиновников, неназванный российский активист ответил патриотическими словами о том, что речь идет о его «народе, городе и стране», которые важнее "любого чивновника". Таким образом политика в отношении мусора превращает аполитичный активизм в критику политической системы. Эта тенденция может подорвать легитимность режима Путина.

«Когда правительство не способно защитить граждан от токсичных выбросов, а гражданам приходится выходить на улицы, чтобы привлечь к себе внимание, тогда люди начинают спрашивать: а зачем вообще нужно такое правительство?» - говорится в статье.