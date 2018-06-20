Память о судьбе СССР должна заставить Кремль бояться смерти Сенцова – The Economist

Российскому режиму не стоит забывать, почему жестокая коммунистическая империя развалилась.

Садясь смотреть матчи Чемпионата мира по футболу в России, стоит помнить об Олеге Сенцове – украинском кинорежиссере, которого на 20 лет бросили в тюрьму в Сибири. Он не совершил никакого преступления. Украинца посадили потому, что он выступил против незаконной аннексии Крыма и войны на Востоке Украины, которые устроил Владимир Путин четыре года назад.

Об этом пишет The Economist, напоминая, что в момент открытия Чемпионата мира в России украинский режиссер уже 14-й день голодал в знак протеста. Его моральный статус сравнялся с советскими диссидентами, такими как Анатолий Марченко, который голодал 117 дней и умер вскоре после завершения своего протеста в декабре 1986 года.

Тяжелое положение Сенцова - это напоминание о том, что борьба продолжается. Издание называет украинского режиссера «этническим русским с украинским гражданством», который родился в Крыму и считает полуостров частью украинского государства. Собственно, так считают практически все в мире, кроме российского правительства. Сенцов не совершал ни одного из преступлений, в которых его обвинили в России. А целью показательного судилища над ним было усилить путинскую легенду об «освобождении» Крыма и запугать тех, кто отвергает ее.

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Режим Путина, как и его советские предшественники, построен на обмане и насилии. Развязанная им война в Донбассе стоила жизни более 10 тысяч человек, включая 298 пассажиров и членов экипажа малайзийского рейса MH17, который был сбит российской ракетой четыре года назад. Тысячи крымских татар столкнулись с террором, арестами или были вынуждены покинуть родной полуостров.

«Сенцов мирно и смело осудил все это. И, похоже, он готов умереть за свои убеждения. Безусловно, он должен быть освобожден немедленно, и мир должен как можно громче требовать этого. Путин вряд ли прислушается к таким призывам. Но у него есть причины бояться неоспоримого факта смерти в заключении людей, таких как Сенцов. Как он, несомненно, помнит, СССР развалился не из-за шквала пуль, а потому что люди перестали верить в его ложь», - пишет издание.