США ждут от КНДР скорейшей передачи останков 200 погибших в Корейской войне бойцов
Администрация Трампа ожидает от КНДР возвращения в США останков 200 человек, которые, как предполагается, были американскими военнослужащими, погибшими в ходе Корейской войны 1950-1953 гг.
Читайте такжеВ Сеуле выразили надежду на окончание Корейской войны в этом году
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на четыре источника в президентской администрации.
Планируется, что останки будут переданы американской стороне в ближайшие дни, хотя точную дату и место передачи пока не согласовали.
По оценкам Пентагона, на территории Северной Кореи со времен Корейской войны находятся останки приблизительно 5300 американских военнослужащих.
Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали «всеобъемлющий документ» по результатам саммита между странами 12 июня в Сингапуре.
Одним из положений декларации была договоренность о возвращении на родину останков узников войны и погибших в боевых действиях военнослужащих (американских солдат, воевавших в Корейской войне 1950-1953 гг.), включая немедленную репатриацию уже идентифицированных останков.