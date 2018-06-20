США ждут от КНДР скорейшей передачи останков 200 погибших в Корейской войне бойцов

По оценкам Пентагона, на территории Северной Кореи со времен Корейской войны находятся останки более 5 тысяч американских военнослужащих.

Администрация Трампа ожидает от КНДР возвращения в США останков 200 человек, которые, как предполагается, были американскими военнослужащими, погибшими в ходе Корейской войны 1950-1953 гг.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на четыре источника в президентской администрации.

Планируется, что останки будут переданы американской стороне в ближайшие дни, хотя точную дату и место передачи пока не согласовали.

По оценкам Пентагона, на территории Северной Кореи со времен Корейской войны находятся останки приблизительно 5300 американских военнослужащих.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали «всеобъемлющий документ» по результатам саммита между странами 12 июня в Сингапуре.

Одним из положений декларации была договоренность о возвращении на родину останков узников войны и погибших в боевых действиях военнослужащих (американских солдат, воевавших в Корейской войне 1950-1953 гг.), включая немедленную репатриацию уже идентифицированных останков.