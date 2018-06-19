Рэпер XXXTentacion предрек свою смерть (видео)

XXXTentacion записал видеообращение, в котором он говорит о собственной возможной смерти.

Last Instagram live from xxxtentacion before his untimely death 💔🙏🏾#XXXTentacion pic.twitter.com/J0LTuImoAK — BUXI (@BuxiLife) June 18, 2018

Рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, перед трагическим событием записал обращение, в котором рассказал о своей возможной смерти.

Читайте такжеВ США застрелили еще одного рэпера после XXXTentacion

Видеозапись опубликована в Twitter BuxiLife. В ней рэпер рассказывает, что если он умрет трагической смертью "из-за какого-нибудь дерьма", то хочет уйти, зная, что его малолетние поклонники поняли его послание в музыке.

"Если я умру или стану каким-нибудь жертвоприношением, то хочу убедиться, что моя жизнь принесла счастье по крайней мере пяти миллионам детей", - заявил он.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Ему было 20-лет, три месяца назад он выпустил новый альбом.