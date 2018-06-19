Отцу Меган Маркл заплатили $10 тысяч за скандальное интервью - СМИ

Букингемский дворец собирается оказать материальную помощь Марклу, чтобы он замолчал.

Отцу жены принца Гарри Меган Томасу Марклу, который дал свое первое интервью в прямом эфире британского телеканала, оказывается, заплатили за это деньги.

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Как сообщает издание Daily Mail, отцу герцогини Сассекской заплачено $10 тыс, чтобы он раскрыл подробности своих отношений, личные беседы с принцем Гарри и мысли про королевскую семью, передает ТСН.

По информации, это интервью повергло королевскую семью в шок, потому что Томас Маркл, не связан никакими обязательствами, наговорил лишнего.

В частности, 73-летний мужчина серьезно подставил своего зятя, сообщив, что принц Гарри высказал свое мнение по поводу президента США Дональда Трампа и политики Великобритании.

Отмечалось, что эти откровения могут вызвать настоящий дипломатический скандал, поскольку члены королевской семьи не должны высказываться о политиках или политических событиях на публике.

Свою дочь Томас также заставил пережить неприятный момент, публично заявив, что она "уже давно хочет завести ребенка", и что они с Гарри заведут малыша как можно быстрее.

Интересно, что когда Томас Маркл решил дать откровенное интервью с извинениями за свою неуместную фотосессию перед королевской свадьбой и пожеланиями всего наилучшего своему новому зятю, он надеялся заручиться поддержкой королевской семьи.

Однако сообщается, что Букингемский дворец собирается оказать материальную помощь Марклу, чтобы он только перестал за деньги говорить все, что взбредет ему в голову.