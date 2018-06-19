Россия когда-то считала себя Европой, но все изменилось - WP

Процесс деградации отношений Запада с Кремлем начался не с российского вторжения в Украину, а гораздо раньше.

В ближайшее время Евросоюз объявит о своем решении относительно продления действия своих экономических санкций против России. Впервые он ввел их в марте 2014 года после российской аннексии Крыма.

Спустя несколько месяцев они были расширены, потому что Москва дестабилизировала восток Украины, а малазийский рейс MH17 был сбит российской ракетой с территории, захваченной пророссийскими силами на Донбассе. Санкции подтвердили, что отношения между ЕС и Россией стали худшими со времен Холодной войны. Но так было не всегда. Обычно Россия считала себя частью Европы. Еще на рубеже тысячелетий она стремилась к более тесной интеграции с ЕС, прежде чем Кремль постепенно отвернулся от Запада. Теперь он считает союз соперником в новой Холодной войне.

Об этом на страницах Washington Post пишет директор центра исследований России и Евразии в аналитическом центре Henry Jackson Society Эндрю Фоксолл, замечая, что эта перемена произошла в три этапа.

Первый из них произошел в период с 2000 до 2005 года. Первый президент пост-советской России Борис Ельцин, как и большинство российских элит, стремился к интеграции с ЕС. Когда Владимир Путин заменил его на посту, то тоже придерживался таких взглядов. Принятая в 2000 году «Концепция внешней политики» России отмечала «ключевую важность» союза для Москвы, называя его «одним из главных политических и экономических партнеров». В те времена Кремль считал США и НАТО главными угрозами для российских национальных интересов и главной внешнеполитической цели – стать «большой силой». Но Евросоюз, наоборот, считался приемлемым лицом Запада.

В 2003 году после вторжения в Ирак во главе со США Путин начал говорить о необходимости превращения России в «сильную» державу, чтобы она могла процветать в мире после Холодной войны. Москва начала настаивать на своем праве добиваться того, чтобы ее соседи во внешней политике прислушались к России, а не к ЕС. Когда в 2004 году союз расширился на восток, включив страны Балтии и ряд стран бывшего Варшавского договора, Кремль обвинил Брюссель в проведении «новых разделительных линий» в Европе. После этого Россия начала относиться к ЕС как к экспансионистской силе, которая преследует свои суверенные и внешнеполитические цели. Кремль решил, что европейская организация как-то причастна к «цветным революциям» в Грузии, Украине и Кыргызстане, ведь все эти страны переориентировали свои внешнеполитические стремления на ЕС вместо России.

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Второй этап состоялся в 2006-2011 годах. С середины второго президентского срока Владимира Путина Кремль начал причислять ЕС, США и НАТО к одной группе. С российской точки зрения, все они хотели подорвать российский суверенитет, исповедуя политические подходы, нормы и ценности, которые противоречили российским. В то же время Путин постоянно говорил о несправедливости системы, которая была создана после Холодной войны. Это четко прозвучало в его речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, в которой российский президент выступил против «однополярного» международного порядка. Он подчеркивал, что США «перешагнули границы во всех сферах – экономической, политической и гуманитарной – и навязывают свою волю другим странам». Поэтому, как отметил Путин, Россия будет проводить независимую внешнюю политику».

В 2008 году «Концепция внешней политики» стала отражением этих изменений. Статус ЕС в документе был понижен до «одного из главных торгово-экономических и внешнеполитических партнеров» России.

Переход от Европы к Евразии очень быстро стал ощутимым. После российского вторжения в Грузию ЕС остановил переговоры о подписание с Москвой соглашения «О партнерстве и сотрудничестве». Затем в мае 2009 года Брюссель запустил программу Восточного партнерства для шести постсоветских стран с целью усилить экономические и политические связи с Восточной Европой и Южным Кавказом. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев заявил, что страны «с антироссийскими подходами», в частности в Балтии, пытаются настроить ЕС против России.

В 2010 году Россия, Беларусь и Казахстан создали так называемый Евразийский таможенный союз, который стал заменой ЕС в роли главного интеграционного проекта для Москвы. Эта организация стала попыткой Москвы собрать постсоветские страны под своим влиянием, чтобы укрепить свою власть как региональной и глобальной силы.

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И наконец третий этап произошел в 2012-2018 годах, когда Путин вернулся в кресло президента на фоне протестов. В Кремле обвинили в несогласии россиян с властью Запад, в частности ЕС, который якобы пытался устроить свержение российского режима. «В ответ» Путин начал выставлять Россию в роли защитника «консервативных» ценностей. Он критиковал ЕС за попытку продвигать свои ценности в качестве универсальных, а также в навязывании их России. Украинскую «Революцию достоинства» он тоже приписал Западу. А потом после аннексии Крыма начал еще более дерзкую и воинственную риторику в адрес ЕС. Кремль начал настаивать, что ради защиты российского суверенитета он имеет право вторгаться в соседние страны.

Автор замечает, что отношения между ЕС и Россией еще больше ухудшились за последние два года, в частности после попытки отравить экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании и очередного переизбрания Путина президентом. Однако, процесс деградации отношений в целом длился целых 18 лет, за которые Россия прошла путь от желания торгового сотрудничества с ЕС к неизбежной конфронтации с ним.