Фото сцеживающей молоко топ-модели взорвало сеть
16:21, 19 июня 2018Мир
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"Семейный" снимок звездной пары набрал более 1,2 млн лайков.
В мае Крисси Тейген родила сына / фото instagram.com/johnlegend
Известный американский певец Джон Ледженд опубликовал фото своей жены и топ-модели Крисси Тейген, когда та сцеживала молоко.
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Снимок появился в Instagram Ледженд. Звездная пара сделала селфи в авто по дороге на ужин. Фото уже набрало 1,2 млн лайков.
Напомним, Крисси и Джон совсем недавно во второй раз стали родителями – у их дочери появился младший брат.
Как сообщал УНИАН, ранее ролик с сажающей цветы девушкой набрал более 10 млн просмотров. Интересно, что в нем ничего особенного не происходит.
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