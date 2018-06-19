Фото сцеживающей молоко топ-модели взорвало сеть

16:21, 19 июня 2018
Мир
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В мае Крисси Тейген родила сына / фото instagram.com/johnlegend

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Снимок появился в Instagram Ледженд. Звездная пара сделала селфи в авто по дороге на ужин. Фото уже набрало 1,2 млн лайков.

Напомним, Крисси и Джон совсем недавно во второй раз стали родителями – у их дочери появился младший брат.

Как сообщал УНИАН, ранее ролик с сажающей цветы девушкой набрал более 10 млн просмотров. Интересно, что в нем ничего особенного не происходит.

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Теги: #фото#модель