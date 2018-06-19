В США застрелили еще одного рэпера после XXXTentacion

Неизвестные выстрелили в 21-летнего музыканта и его спутника.

В понедельник, 19 июня, был застрелен рэпер Jimmy Wopo. Нападение на него было совершено в Питтсбурге. Об этом сообщил CBS.

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Погибший находился за рулем своего автомобиля Mazda. В салоне был также пассажир. Стрельба раздалась во время их остановки на перекрестке. Неизвестные выстрелили в 21-летнего музыканта и его спутника, передат 360tv.

Смерть Jimmy Wopo подтвердил его агент Тейлор Мэглин. У погибшего осталась трехлетняя дочь. Спутника рэпера доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Ранее жертвой преступников стал рэпер XXXTentacion. Полиция пообещала денежное вознаграждение за информацию, которая приведет к поимке преступников.