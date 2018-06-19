Заключенный в Сибири Сенцов портит Путину футбольное зрелище – NYT

Российский режим сам виноват в том, что его футбольное шоу проходит в атмосфере международного осуждения из-за преступлений в Украине и не только.

В разгар Чемпионата мира по футболу последнее, о чем Владимиру Путину хочется вспоминать – это о правах человека, Крыме или Украине. И это хорошая причина указать на дело против Олега Сенцова – украинского кинорежиссера, который уже более месяца голодает в далекой сибирской колонии – чтобы напомнить российскому президенту, что его дорогое спортивное шоу не смоет преступления его режима.

Об этом пишет New York Times в редакционной статье, напоминая, что 41-летний крымчанин, имя которого становилось заметным в кругах кинофестивалей, работал над своим вторым художественным фильмом, когда Россия аннексировала Крым. Его схватили и в лучших традициях СССР бросили в тюрьму на 20 лет из-за обвинений в «терроризме». Позже украинец объявил голодовку, требуя освободить около 70 украинских политических заключенных в России. Дело вызвало международное осуждение.

Выдающиеся мировые и российские кинорежиссеры выступили с поддержкой Сенцова. Евросоюз назвал его заключение «нарушением международных законов и элементарных стандартов правосудия», а Европарламент в своей резолюции призвал освободить украинских заключенных. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже поднимал этот вопрос во время встречи с Владимиром Путиным.

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Госдепартамент США высказался в поддержку Сенцова, хотя президент Дональд Трамп обвинил в «потере» Крыма своего предшественника Барака Обаму и призвал вернуть Путина в G7. Хотя из клуба его выгнали как раз после аннексии украинского полуострова.

Кремль прибегает к уже традиционным отрицаниям, настаивая, что синяки на теле Сенцова – это не результат пыток, а якобы его «садомазохистских» склонностей. А подконтрольные российскому правительству СМИ клевещут на его работу в кино и, конечно же, списывают протест Запада на попытки подорвать проведение Чемпионата мира по футболу в России.

«Нет, нет и еще раз нет. Режим Путина единственный, кто ответственен за нападения на Украину, за пытки Сенцова, фальшивое судопроизводство и все теневые российские действия, которые нависают над футбольными матчами. Сенцов рискует жизнью, чтобы привлечь внимание ко всему этому. Он и правда, на которой он настаивает, заслуживают полной поддержки Запада не зависимо от того, что происходит на российских стадионах или в голове Трампа», - пишет американское издание.