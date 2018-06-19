В Майами застрелили известного 20-летнего рэпера XXXTentacion

20-летнего рэпера XXXTentacion, находившегося под домашним арестом, застрелили возле его собственного мотосалона.

В американском штате Флорида неизвестные застрелили рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. Ему было 20-лет, три месяца назад он выпустил новый альбом.

Как сообщает TMZ, рэпер выходил из собственного мотосалона в Майами и подошел к своей машине. Там в него несколько раз выстрелили двое чернокожих мужчин в капюшонах. Один из них был в красной маске. Они скрылись на черном Dodge Journey, украв у XXXTentacion сумку Louis Vuitton.

После произошедшего Онфрой впал в кому. Позже полиция сообщила о кончине певца.

Джасей Онфрой родился во Флориде 23 января 1998 года. Дебютный альбом рэпера, получивший название «17», вышел летом 2017 года. Пластинка заняла вторую позицию в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США. В марте нынешнего года XXXTentacion (от исп. tentación - искушение; приставка «XXX» взята из-за любви артиста к порнографии) выпустил свой второй сольный альбом под названием «?». Песня «SAD!» достигла 7-ого места в Billboard Hot 100.

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Как пишет РБК, в 2016 году Джасея Онфроя обвинили в ограблении с применением огнестрельного оружия. Он был арестован и провел в тюрьме четыре месяца. После условно-досрочного освобождения он был снова арестован - соседи вызвали полицию из-за криков. В суде девушка рэпера Женева обвинила его в том, что он содержал ее в рабстве и регулярно наносил побои.

В суде прокуроры заявляли, что XXXTentacion нарушал условия УДО. Также рэпер обвинялся в запугивании свидетелей. В итоге, после шестимесячного тюремного заключения, суд принял решение освободить певца под залог. Осенью 2017 года у XXXTentacion произошел конфликт с участниками рэп-коллектива Migos, которые угрожали ему расправой. С декабря прошлого года Онфрой находился под скорректированным домашним арестом, так как обвинения в избиении Женевы с него так и не были сняты.

Как сообщал УНИАН, ранее поклонники рэпера Lil Peep нашли возможную виновницу его смерти.