Друзья спасли от самоубийства поп-звезду 90-х

Приятели заставляют музыканта лечь в больницу. Близкие артиста считают, что не только наблюдение медиков может помочь ему, но и занятия спортом. Андрей Губин собирался возвращаться на сцену, но очень переживает за собственный успех.

Российский поп-артист и кумир 90-х Андрей Губин страдает от депрессии.

"Друзья спасли Губина от самоубийства", - пишет СтарХит. Певец планирует вернуться в хит-парады с новой песней, он уже начал записывать альбом, однако творческой работе сильно мешает состояние, в котором в последние годы находится артист.

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"Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри, – рассказал продюсер Тарас Ващишин. – Я так понимаю, что у него была какая-то психологическая травма, наложившая глубокий отпечаток. Губину постоянно кажется, что все болит – лицо, тело. Хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома…".

По его словам, близкие переживают, что он такими темпами может и руки на себя наложить.

"Я не раз просил Губина обратиться за помощью к специалистам. Упорно отказывается! Если его связать по рукам и ногам и отвезти в больницу, может, что-то получится", - добавил Ващинин.

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