Умер один из продюсеров фильма "Лицо со шрамом"
15:34, 18 июня 2018Мир
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Причиной смерти Мартина Брегмана стало кровоизлияние в мозг. Дата и место его похорон пока не известны.
Мартин Брегман \ REUTERS
В возрасте 92 лет умер американский продюсер Мартин Брегман, известный по работе над драмой «Лицо со шрамом» с Аль Пачино.
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Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на жену продюсера. По ее словам, причиной смерти Мартина Брегмана стало кровоизлияние в мозг. Дата и место его похорон пока не известны.
Мартин Брегман выступил продюсером еще нескольких кинолент с участием Аль Пачино, в числе которых «Серпико» (1973 год), «Путь Карлито» (1993) и «Собачий полдень» (1975), который был номинирован на «Оскар» как лучший фильм.
Брегман также спродюсировал ряд фильмов режиссера Алана Алды: «Времена года» (1981), «Новая жизнь» (1988) и «Свадьба Бетси» (1990). В числе последних работ продюсера - «Каролина» (2003) и «Путь Карлито-2: Восхождение к власти» (2005).
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