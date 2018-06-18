Орландо Блум сводил Кэти Перри на свидание в ресторан, в котором у него была интрижка с официанткой (фото)

Впрочем, Кэти Перри эта история, похоже, ничуть не смущает: прошлое ловеласа Блума осталось в прошлом.

Кэти Перри прилетела в Лондон на премьеру спектакля, в котором принимает участие Орландо Блум.

После финальных оваций они решили отметить успех постановки в ресторане Chiltern Firehouse. Выбор заведения удивил даже карауливших пару папарацци, пишет Hello.

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Год назад этот ресторан, Chiltern Firehouse, с именем Орландо Блума фигурировал в скандальных новостях. Блум, на тот момент свободный от отношений, завел мимолетную интрижку с работавшей тут официанткой - ночь они провели вместе. Широкую огласку история получила наутро. Узнав о случившемся, работодатель девушки незамедлительно ее уволил. Да и Блум поспешил выставить случайную гостью за дверь, несмотря на ее восторженные отзывы о нем как о любовнике.

Впрочем, Кэти Перри эта история, похоже, ничуть не смущает: прошлое ловеласа Блума осталось в прошлом. По крайней мере в этот вечер Орландо и Кэти выглядели очень счастливыми и расслабенными. А после ужина, взявшись за руки, вместе уехали на такси.