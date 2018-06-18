Анджелина Джоли выполнила решение суда по делу о разводе

Как сообщает US Weekly, Брэд Питта наконец-то увидеться со своими детьми. Встреча произошла на этих выходных, когда весь мир отмечал День отца.

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Согласно данным источников издания, минувшие выходные актер провел вместе с детьми в Лондоне, где сейчас у него (так же, как и Анджелины Джоли) проходят съемки, пишет "Главком".

В каком составе и при каких обстоятельствах прошла встреча, не сообщается. Между тем это существенный сдвиг в отношениях этой семьи. Как известно, в прошлом году Анджелина не позволила детям встретиться с папой и увезла их на время праздника в Эфиопию. Сейчас она также находится в заграничной поездке - с миссией ООН она прилетела в Ирак, однако детей предпочла оставить в Европе.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Джоли может потерять свои права из-за того, что всячески препятствует общению детей с отцом. Напомним, у Питта и Джоли шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 13-летняя Захара, 14-летний Пакс, 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.