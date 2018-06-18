Орки, гномы, эльфы: в Чехии в бою сошлись сказочные герои Толкина (видео)

Участники битвы в средневековых доспехах и в образах героев произведений Толкина били друг друга мечами, копьями и топорами.

В лесу вблизи города Доксы на севере Чехии поклонники произведений британского писателя Джона Толкина воссоздали "Битву пяти воинств", которая описана в его повести "Хоббит".

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Участники в средневековых доспехах и в образах героев произведений Толкина били друг друга мечами, копьями и топорами.

Согласно книге, в этой битве принимали участие представители пяти рас - люди, эльфы и гномы сражались против орков и варгов.

Известный режиссер Питер Джексон в своей кинотрилогии "Хоббит" посвятил битве отдельный фильм - "Битва пяти воинств", который вышел на экраны в 2014 году. Впрочем, в оригинальной повести Толкина этот эпизод занимает всего две страницы.