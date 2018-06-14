Журналисты "довели" Анджелину Джоли из-за развода - актриса сделала официальное заявление

Джоли выступила с официальным заявлением и отметила, что утечка информации вводит всех в заблуждение и не служит интересам их с Брэдом детей.

Анджелина Джоли возмущена тем, что СМИ распространяют информацию о процессе ее развода с Брэдом Питтом и тем самым создают ложную целостную картину.

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Об этом сообщается на The Daily Mail. На днях появилась информация, что Высший суд в Лос-Андежлесе, США, определил, что биологические и усыновленные дети супругов должны равномерно общаться как с Анджелиной Джоли, так и с Брэдом Питтом. Поэтому актер может видеться с детьми в удобное для себя время. Некоторые СМИ даже распространяли информацию, что Анджелина Джоли даже может потерять опеку над детьми.