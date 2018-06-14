Знаменитый актер советского кино, у которого диагностирован рак, впервые за долгое время вышел в свет (видео)

73-летний актер вернулся в Москву и смог принять участие в съемках ток-шоу.

Николай Караченцов впервые за долгое время появился на публике. 73-летний актер принял участие в ток-шоу "Пусть говорят", вернувшись из-за границы, где проходил лечение.

Вместе с артистом на шоу прибыла жена известного артиста Людмила Поргина и помощница семьи, которая ухаживает за актером, пережившим аварию и у которого диагностирован рак, передает kp.ua.

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Так как Караченцову сложно говорить и двигаться, гости передачи высказали сомнение в том, нужно ли было везти артиста на съемки. Также в программе показали, как актеру помогают вернуться в форму – Караченцов вынужден каждый день с помощью других людей делать специальные упражнения.

"Как ты себя чувствуешь? Скажи громко!" – попросила супруга актера.

"Нормально!" – выговорил он с улыбкой, однако было видно, что сделать это было артисту не просто.

На съемках Караченцов был в костюме с бабочкой, жена нежно держала его за руку. Супруги выбрали для передачи наряды в одном цвете – у Поргиной было сиреневое платье, Караченцову выбрали рубашку и носки в тон.

Смотрите видео с 46:20

Как ранее сообщал УНИАН-Таблоид, у актера Караченцова диагностировали последнюю стадию рака.