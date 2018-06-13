Пока была на съемках "Малефисенты": Анджелина Джоли проиграла дело об опеке над детьми

Джоли обязана разрешить экс-супругу Брэду Питту видеться с детьми этим летом, пока она занята на съемках второй части фильма «Малефисента».

Больше года длится громкий бракоразводный процесс между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Главным камнем преткновения по-прежнему остаются шестверо детей экс-супругов – а именно вопрос об опеке над ними.

Напомним, что актриса, не единожды называвшая бывшего мужа «опасным для детей», всячески препятствовала их встречам. Однако, как сообщает US Magazine, теперь все будет по-другому, пишет Cosmopolitаn.

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На последнем слушании суд установил новые правила опеки, согласно которым Джоли обязана разрешить экс-супругу видеться с детьми этим летом, пока она занята на съемках второй части фильма «Малефисента», а также предоставить ему номера телефонов детей и не контролировать их переписки.

Более того, суд предупредил актрису: если она и дальше будет препятствовать общению детей с отцом, ее могут лишить опеки.

Как сообщал УНИАН, недавно актриса отметила свое 43-летие. Голливудская звезда в этот день с детьми отправилась в детский парк аттракционнов.