В США аниме японского режиссера назвали лучшим мультфильмом всех времен

Мультфильм японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты основан на романе Акиюки Носаки и рассказывает историю подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне.

Не так давно издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Теперь портал USA Today составил свой рейтинг, только из сотни лучших анимационных лент всех времен.

Первое место списке заняло полнометражное аниме "Могила светлячков" 1988 года, передает "Сегодня".

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Мультфильм японского режиссера-мультипликатора Исао Такахаты основан на романе Акиюки Носаки и рассказывает историю подростка Сэйты и его младшей сестры Сэцуко, родители которых погибли во Второй мировой войне. Критики также называли "Могилу светлячков" одним из величайших фильмов о войне в истории.

Мультфильм "Головоломка" 2015 года оказался на втором месте. Это история о 11-летней школьнице и живущих в ее голове эмоциях. Третья строчка досталась третьей части "Истории игрушек", релиз которой состоялся в 2010 году.