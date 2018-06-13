Известный по фильмам "Ворошиловский стрелок" и "Место встречи изменить нельзя" режиссер впал в кому - СМИ

О том, что режиссер Говорухин жив, также заявила его пресс-секретарь Мария Шоппо.

Советский и российский режиссер Станислав Говорухин впал в кому.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает Telegram-канал 360 в среду, 13 июня.

Подробности произошедшего не раскрываются, официальные источники это сообщение не подтверждали.

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Источники "Интерфакса" в медицинских кругах сообщили, что Станислав Говорухин доставлен Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Врачи, по словам собеседника агентства, оценивают состояние 82-летнего Говорухина как крайне тяжелое.

Как сообщила российским СМИ работающая с ним директор Мария Шоппо, сейчас Говорухин находится в санатории в Барвихе, она назвала появившуюся информацию о его смерти "злой шуткой".

Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссерских работ в кино: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину". Он написал более 20 сценариев к фильмам, среди которых "Контрабанда", "Пираты XX века", "Вторжение", "В поисках капитана Гранта", "Тайны мадам Вонг", а также несколько книг.

Ранее росСМИ сообщили, что Станислав Говорухин умер. Об этом заявил журналист Максим Кононенко.