Netflix запретил работникам смотреть друг на друга больше 5 секунд и флиртовать

Также, члены съемочной группы компании теперь не могут просить номера телефонов у своих коллег.

Стриминговый сервис Netflix запретил своим работникам смотреть друг на друга больше 5 секунд в своих новых странных правилах в отношении флирта.

Об этом пишет The Sun.

Кроме того, члены съемочной группы компании теперь не могут просить номера телефонов у своих коллег, а работникам рекомендуют кричать: "Остановись! Не делай этого снова", если они почувствуют домогательства.

Поводом к созданию новых правил стал скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна и движение MeToo, которое накрыло Голливуд.

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Одними из первых работников, которые должны начать выполнять новые правила, станут те, кто работает над научно-фантастическим сериалом "Черное зеркало", съемки которого проходят в Лондоне.

Смотреть на кого-то из коллег больше 5 секунд теперь будет считаться чем-то странным. Также, нельзя просить номера телефонов своих коллег, если они не дали согласие его передавать. А если кто-то из коллег увидит нежелательное поведение другого, он должен немедленно об этом сообщить.

В компании отметили, что над новыми правилами уже начали шутить. В частности, глядя друг на друга, работники считают до пяти, а потом отводят глаза.

Также сотрудников компании предупредили, что нельзя долго обниматься или прикасаться друг к другу в течение длительного периода, запрещается флиртовать, а также приглашать коллег на свидание во второй раз, если однажды им уже отказали.

Как сообщал УНИАН, секс-скандал, в центре которого оказался Вайнштейн, разгорелся в прошлом октябре. Сначала он касался только продюсера, но потом известные и неизвестные женщины стали публично жаловаться на домогательства актеров и режиссеров.

В начале мая сообщалось, что помощница продюсера сериала «Марко Поло» Александра Каноса подала в суд в Манхэттене иск против Харви Вайнштейна. В нем Каноса обвиняет продюсера в изнасиловании, физическом насилии и оскорблении.

Вайнштейна освободили под залог после того, как он решил сдаться полиции. Также телеканал NBC ранее сообщал, что продюсер 10 лет находился в отношениях с женщиной, которая выдвинула против него обвинения.