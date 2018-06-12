В семье легенды советской поп-сцены случилось горе

Умерла приемная мать солиста группы "Ласковый май" Юры Шатунова.

В семье легендарной звезды 80-х, солиста культовой группы «Ласковый май» Юры Шатунова случилось горе. Его приемная мать, официальный опекун, заслуженный учитель Галина Федоровна Венедиктова ушла из жизни.

Об этом сообщил Андрей Разин, продюсер группы, на своей странице в Instagram.

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«10.06.2018 года ушла из жизни Венедиктова Галина Федоровна, заслуженный учитель России, вице-президент Межрегиональной Молодежной Общественной Организации «Солнечный круг». Галина Федоровна была директором школы-интерната N24 города Москвы, где учились все ребята группы «Ласковый май», а также была официальным опекуном Юры Шатунова», - сообщил Андрей Разин.

Отметим, что Венедиктова стала опекуном Юры Шатунова в 1988-м, когда будущей звезде было уже 15 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в семье известного украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона случилось горе. Умерла его мать - Мина Давыдовна.