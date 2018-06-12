Известный российский композитор похудел на 15 килограм из-за тяжелой болезни (фото)

Композитор Игорь Крутой живет с диабетом уже несколько лет.

Известный российский композитор Игорь Крутой похудел на 15 килограм из-за диабета. В 2017 году Крутой перенес операцию и курс реабилитации в Америке. Именно после этого пошли слухи, что у Крутого якобы рак, однако, как выяснилось, у музыканта вовсе не онкология, а диабет, с которым он живет уже несколько лет.

Об этом сообщает издание "СтарХит".

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«Игорь Яковлевич всегда был стройным, но за последнее время похудел еще на 15 килограммов, – рассказали в окружении Крутого. – Конечно, все очень беспокоятся, поддерживают его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но, слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест! И при всем при этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе».

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