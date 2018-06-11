Фанат Marvel посмотрел блокбастер "Мстители 3" рекордное количество раз

17:07, 11 июня 2018
Мир
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Парня пригласили на премьеру "Мстителей 4" / Marvel

Наверное, свой вклад в достижение этого рекорда сделал и видеоблогер Тони Митчелл,  преданному поклоннику Marvel, пишет "Сегодня".

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Парень посмотреть "Мстителей 3" 46 раз! Поклонник MCU потратил порядка 630 долларов (билет в кино в США стоит в среднем около 15 долларов). Отметим, что сеть IMAX заметила парня после того, как его твит стал вирусным, и подарила ему еще 50 билетов в кино.

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Теги: #фильм Мстители Marvel