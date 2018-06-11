Фанат Marvel посмотрел блокбастер "Мстители 3" рекордное количество раз

Парень посмотреть "Мстителей 3" 46 раз! Поклонник MCU потратил порядка 630 долларов.

Блокбасер "Мстители: Война бесконечности" собрал в прокате почти 2 миллиарда долларов, а в первые выходные проката установил рекорд.

Наверное, свой вклад в достижение этого рекорда сделал и видеоблогер Тони Митчелл, преданному поклоннику Marvel, пишет "Сегодня".

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Парень посмотреть "Мстителей 3" 46 раз! Поклонник MCU потратил порядка 630 долларов (билет в кино в США стоит в среднем около 15 долларов). Отметим, что сеть IMAX заметила парня после того, как его твит стал вирусным, и подарила ему еще 50 билетов в кино.