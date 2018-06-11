Голая Бейонсе с мужем в постели: певица показала свои обнаженные ягодицы ради новой книги (фото)
16:27, 11 июня 2018Мир
1502 0
Звездная пара Бейонсе и Джей Зи выпустила книгу с эротическими фотографиями.
Бейонсе и Джей Зи поделились серией своих эротических фото / Instagram
Бейонсе и Джей-Зи дали первые концерты в Великобритании в рамках тура On The Run II.
Читайте такжеПутин объяснил свои фото в полуголом виде
Во время шоу пара показала архивные кадры семейных видео с 6-летней дочкой Блу Айви и близнецами Рами и Сэром. Кроме того, Бейонсе и Джей-Зи решили удивить своих поклонников неожиданным изданием – книгой эротических снимков.
On the Run Tour Book выпустили специально к туру. В нее вошла серия интимных фотографий, на которых Бейонсе и Джей-Зи полностью обнаженные.
На одном из снимков они лежат в постели, Джей-Зи курит сигару, а его жена топлесс читает газету. Также в книгу вошли фотографии из их поездки на Ямайку, где они снимали новый клип.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter