Голая Бейонсе с мужем в постели: певица показала свои обнаженные ягодицы ради новой книги (фото)

Звездная пара Бейонсе и Джей Зи выпустила книгу с эротическими фотографиями.

Бейонсе и Джей-Зи дали первые концерты в Великобритании в рамках тура On The Run II.

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Во время шоу пара показала архивные кадры семейных видео с 6-летней дочкой Блу Айви и близнецами Рами и Сэром. Кроме того, Бейонсе и Джей-Зи решили удивить своих поклонников неожиданным изданием – книгой эротических снимков.

On the Run Tour Book выпустили специально к туру. В нее вошла серия интимных фотографий, на которых Бейонсе и Джей-Зи полностью обнаженные.

На одном из снимков они лежат в постели, Джей-Зи курит сигару, а его жена топлесс читает газету. Также в книгу вошли фотографии из их поездки на Ямайку, где они снимали новый клип.