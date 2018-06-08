Вышел трейлер фильма о приключениях Киану Ривза в Сибири (видео)
17:57, 08 июня 2018Мир
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Киану Ривз снимался в Петербурге, но не поехал в Сибирь - сцены в "сибирской деревне" снимались в Канаде.
Сцены в "сибирской деревне" снимались в Канаде / Кадр из видео Saban Films
Вышел первый трейлер фильма "Сибирь". Главную роль в картине исполнил Киану Ривз.
По сюжету, главный герой, торговец драгоценными камнями, едет в Россию, чтобы продать голубые бриллианты. Но его партнер пропадает без вести вместе с бриллиантами, и главный герой отправляется искать его в сибирскую глубинку.
Для съемок в «Сибири» Киану Ривз в мае 2017 года приезжал в Санкт-Петербург. Сцены в «сибирской деревне» снимались в Канаде. Дата выхода фильма пока неизвестна.
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