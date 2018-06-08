Известный американский ведущий - звездный шеф-повар покончил жизнь самоубийством

В гостиничном номере Бурдена нашел его близкий друг Эрик Рипер.

Во Франции в своем гостиничном номере был найден мертвым известный американский телеведущий, писатель и звездный шеф-повар Энтони Бурден.

Об этом сообщает канал CNN, на котором выходила программа "Энтони Бурден: неизвестные места".

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Бурден находился во Франции с рабочим визитом: он занимался созданием нового эпизода сериала CNN Parts Unknown.

В гостиничном номере Бурдена нашел близкий друг Эрик Рипер, французский повар. Как сообщает канал, телеведущий покончил с собой. На данный момент детали неизвестны.

Напомним, 4 июня известный украинский режиссер Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством. Перед этим он оставил несколько записок, в которых пояснил мотивы данного шага.