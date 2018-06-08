Аль Пачино присоединился к звездному составу нового фильма Тарантино

Для голливудских тяжеловесов Аль Пачино и Квентина Тарантино фильм о Чарльзе Мэнсоне станет первым совместным проектом.

Аль Пачино присоединился к актерскому составу нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Актер и режиссер впервые поработают вместе, сообщает IndieWire.

Ранее сообщалось, что главные роли в фильме «Однажды в Голливуде» сыграют Леонардо ди Каприо и Брэд Питт. Ди Каприо исполнит роль бывшей звезды вестерн-сериалов Рика Далтона, а Брэд Питт — его многолетнего дублера Клифа Бута.

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Действие ленты разворачивается в 1969 году, когда члены секты «Семья» Чарльза Мэнсона убили девять человек в Калифорнии, в том числе беременную актрису Шэрон Тейт. Ее роль исполнит Марго Робби.

Премьера фильма запланирована на 9 августа 2019 года — 50-ю годовщину убийства Шэрон Тейт. В картине также снимутся Дэмиэн Льюис, Люк Перри, Эмиль Хирш, Дакота Фэннинг и другие.

Как сообщал УНИАН, Леди Гага дебютировала в кино в роли, которую ранее исполнила Барбара Стрейзанд. Они с Брэдли Купером, который срежиссировал фильм и сыграл главную роль, вживую исполнили песни на съемках.