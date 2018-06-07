Трамп помиловал "бабушку Алису", о чем просила его Ким Кардашьян (видео)

Дети Алисы Мари Джонсон через сайт Change.org собрали более 260 000 подписей под призывом об освобождении их матери.

Президент США Дональд Трамп помиловал 63-летней Алису Мари Джонсон, приговоренную к пожизненному заключению в тюрьме без права условно-досрочного освобождения в 1996 году за преступление, связанное с наркотиками – она была связной между наркоторговцами и их курьерами. Об этом его попросила на прошлой неделе телезвезда и светская львица Ким Кардашьян-Уэст.

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В своем блоге Кардашьян назвала эту новость "лучшей в мире" и выразила благодарность Трампу, его зятю Джареду Кушнеру и всем тем, кто принимал участие в этой миссии.

Формально Алиса Мари Джонсон соответствовала всем критериям для помилования в рамках проекта бывшего президента США Барака Обамы: она примерно себя вела, работала в тюремном хосписе. Однако указ о ее помиловании был отменен за несколько дней до истечения срока полномочий Обамы.

Дети Алисы Мари Джонсон через сайт Change.org собрали более 260 000 подписей под призывом об освобождении их матери.

Перед встречей с Трампом Кардашьян вместе со своим адвокатом несколько раз беседовала с Джаредом Кушнером – советником и зятем президента. 30 мая они все вместе обсудили судьбу Алисы Мари и тюремную реформу в целом.