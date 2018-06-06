Леди Гага дебютировала в кино в роли, которую ранее исполнила Барбара Стрейзанд (видео)

В фильме "Рождение звезды" Леди Гага и Брэдли Купер исполнили все песни во время съемки, а не в студии.

Вышел трейлер фильма "Рождение звезды" ("A star is born"), главные роли в котором исполнили Леди Гага и Брэдли Купер. Для певицы этот фильм стал дебютом в кино, для Купера - режиссерским дебютом.

Фильм рассказывает об истории любви певца и его протеже, которую он выводит на сцену, после чего она становится звездой. Как сообщает IndieWire, песни в фильме исполнены во время съемки, а не в студии, на чем настояла Леди Гага. Для этого певица и Брэдли Купер вместе выступили на крупных фестивалях Coachella and Glastonbury.

Читайте такжеИсполнительница хита Dog Days Are Over выпустила новый яркий клип (видео)

Фильм является ремейком одноименного фильма 1976 года с Барброй Стрейзанд, который, в свою очередь, является ремейком фильма 1937 года с Джанет Гейнор и версией 1954 года с Джуди Гарленд.

Как сообщал УНИАН, ранее вышел трейлер ремейка культового хоррора "Суспирия", главную роль в котором сыграла звезда "50 оттенков серого".