Пышный бюст, стальной пресс и длинные ножки: "рыжая бестия" Рита Ора поделилась горячими снимками (фото)

16:30, 06 июня 2018
Мир
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Купальник Рита выбрала в тон к новому цвету своих волос / Instagram

Местом назначения Рита Ора выбрала Италию, откуда публикует живописные фотографии, отмечает lux.fm.

Так, певица и актриса поделилась в Instagram снимками с пляжа.

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В кадре звезда позирует в ярко-оранжевом бикини, которое продемонстрировало ее соблазнительные формы - пышный бюст, стальной пресс и длинные ножки.

Интересно, что купальник Рита выбрала в тон к новому цвету своих волос. Популярная блондинка решила поэкспериментировать и перекрасилась в насыщенный оттенок.

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Теги: #певица#фото#мессенджер Instagram