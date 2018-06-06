Пышный бюст, стальной пресс и длинные ножки: "рыжая бестия" Рита Ора поделилась горячими снимками (фото)

Известная певица и актриса поделилась в Instagram снимками с пляжа.

Британская звезда отправилась в теплые края, чтобы насладиться отпуском. Местом назначения Рита Ора выбрала Италию, откуда публикует живописные фотографии, отмечает lux.fm. Так, певица и актриса поделилась в Instagram снимками с пляжа. Читайте такжеСладкие мальчики Владимира Путина В кадре звезда позирует в ярко-оранжевом бикини, которое продемонстрировало ее соблазнительные формы - пышный бюст, стальной пресс и длинные ножки. Интересно, что купальник Рита выбрала в тон к новому цвету своих волос. Популярная блондинка решила поэкспериментировать и перекрасилась в насыщенный оттенок.

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