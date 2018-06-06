В Австралии бьют тревогу: египетские гранаты оказались зараженными гепатитом А

В апреле власти Австралии предупредили граждан о возможном содержании вируса гепатита А в партии замороженных гранатов из Египта.

В Австралии 64-летняя женщина скончалась после заражения гепатитом А, который содержался в пачке замороженных гранатов египетского происхождения, передает ВВС со ссылкой на австралийский минздрав.

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В апреле власти Австралии предупредили граждан о возможном содержании вируса гепатита А в партии замороженных гранатов из Египта, произведенных австралийской компанией. В выращенных в Австралии и свежих гранатах инфекцию не обнаружили.

Из партии было продано 2000 пакетов. Австралийцам рекомендовали избавиться от вызывающего подозрение продукта.

Еще 24 человека, также заразившихся вирусом из гранатов, удалось вылечить.