В Австралии бьют тревогу: египетские гранаты оказались зараженными гепатитом А
16:03, 06 июня 2018Мир
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В апреле власти Австралии предупредили граждан о возможном содержании вируса гепатита А в партии замороженных гранатов из Египта.
Иллюстрация REUTERS
В Австралии 64-летняя женщина скончалась после заражения гепатитом А, который содержался в пачке замороженных гранатов египетского происхождения, передает ВВС со ссылкой на австралийский минздрав.
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В апреле власти Австралии предупредили граждан о возможном содержании вируса гепатита А в партии замороженных гранатов из Египта, произведенных австралийской компанией. В выращенных в Австралии и свежих гранатах инфекцию не обнаружили.
Из партии было продано 2000 пакетов. Австралийцам рекомендовали избавиться от вызывающего подозрение продукта.
Еще 24 человека, также заразившихся вирусом из гранатов, удалось вылечить.
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