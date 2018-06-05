Известный российский музыкант попал в ДТП: в сети показали последствия страшной аварии (фото)

Певец опубликовал фотографии разбитой машины и свое фото, где у него забинтованы голова и рука.

Лидер группы «Градусы» Роман Пашков попал в ДТП по дороге в аэропорт. Об этом артист сообщил в своем инстаграме.

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Певец опубликовал фотографии разбитой машины и свое фото, где у него забинтованы голова и рука.

«Со мной все в порядке, в принципе, все оказалось проще, чем я думал», — отметил Пашков.

Он извинился перед поклонниками за отмену двух концертов группы в Турции.

Концертный директор группы Дмитрий Емельянов заявил телеканалу «360», что водитель такси «на пустой дороге влетел под грузовик, который стоял на аварийке».