Известный российский музыкант попал в ДТП: в сети показали последствия страшной аварии (фото)
11:10, 05 июня 2018Мир
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Певец опубликовал фотографии разбитой машины и свое фото, где у него забинтованы голова и рука.
Пашков опубликовал фото с места ДТП / соцсети
Лидер группы «Градусы» Роман Пашков попал в ДТП по дороге в аэропорт. Об этом артист сообщил в своем инстаграме.
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Певец опубликовал фотографии разбитой машины и свое фото, где у него забинтованы голова и рука.
«Со мной все в порядке, в принципе, все оказалось проще, чем я думал», — отметил Пашков.
Он извинился перед поклонниками за отмену двух концертов группы в Турции.
Концертный директор группы Дмитрий Емельянов заявил телеканалу «360», что водитель такси «на пустой дороге влетел под грузовик, который стоял на аварийке».
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