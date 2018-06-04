Бывший муж Меган Маркл женился спустя две неделе после королевской свадьбы

Тревор и Меган поженились на пляже Ямайки в 2011 году и официально расстались через три года. Рассторгнуть брак решила Маркл.

Бывший супруг Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Великобритании Гарри, объявил о своей помолвке спустя почти две недели после ее свадьбы.

Об этом сообщает People. 41-летний продюсер Тревор Энгельсон объявил о помолвке с диетологом Трейси Кьорленд.

"Самый счастливый парень из всех, кого я знаю Готовьтесь к празднованию", - заявил Энгельсон.

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Спикеры Энгельсон и Кьорленд новости пока не комментируют.

Тревор и Меган поженились на пляже Ямайки в 2011 году и официально расстались через три года. Рассторгнуть брак решила Маркл.

Напомним, что перед свадьбой родня Меган Маркл призывала принца Гарри отказаться от свадьбы пока не поздно.

19 мая в Виндзорском замке состоялось главное общественное событие года в Великобритании – свадьба 33-летнего принца Гарри, шестого в списке наследников британского престола, и 36-летней американской актрисы Меган Маркл.