Умер актер из "Убойной силы" и "Возвращения Будулая"

Леониду Неведомскому было 78 лет. Мужчина скончался в Санкт-Петербурге после долгой борьбы с тяжелой болезнью. Артист успел сыграть около ста ролей в кино, а также много работал в театре.

4 июня в Санкт-Петербурге скончался народный артист России Леонид Неведомский.

Об этом сообщили представители Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, где мужчина работал на протяжении нескольких десятилетий, передает StarHit.

Cообщается, что актер в течение долгого времени боролся с тяжелым заболеванием. Несмотря на это, он все равно продолжал работать как в кино, так и в театре.

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Неведомскому, по рассказам коллег, приходилось постоянно обращаться за помощью к медикам, но он не унывал и продолжал работать. В частности, актер был задействован сразу в нескольких постановках. Сам он в редких интервью признавался, что работа является его главным вдохновением.

Леонид Неведомский начал играть в кино еще в середине 60-х годов. За долгие десятилетия работы он исполнил множество ярких ролей. Так, зрителям полюбились его герои из фильмов «Мачеха», «Возвращение Будулая», герои из сериалов «Убойная сила» и «Империя под ударом».

В последние годы Неведомский стал редко появляться на больших и малых экранах. Последняя его роль в кино датируется 2010 годом.

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