Разбилась с парнем у кладбищенской ограды: стали известны обстоятельства жуткого ДТП с "Миссис мира" (фото)

Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У погибшей осталось трое детей.

Правоохранительные органы Киргизии обнародовали кадры искореженного автомобиля, в котором попала в аварию Сания Шакирова - победительница международного конкурса красоты "Миссис мира" 2018 года.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в минувшую субботу, 2 июня.

По данным следствия, водитель такси, в котором находилась 30-летняя Шакирова и ее 31-летний спутник, по неизвестной пока причине не справился с управлением и врезался в кладбищенскую ограду.

Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчины были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У погибшей осталось трое детей.

Международный конкурс красоты Miss Universe Beauty проходил с 28 марта по 4 апреля 2018 года во вьетнамском городе Нячанг Камрань под патронажем французского модельера Пьера Кардена. В нем участвовали победительницы конкурсов и фестивалей более чем из 20 стран мира. Сания Шакирова представляла Киргизию и победила в номинации "Миссис мира".